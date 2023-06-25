Dizinin çekildiği Selimiye’de rolü için tekne kullanma dersleri aldığını söyleyen Caner Cindoruk, “Benim için tatil yaz tatilidir. Tekne olayında hiç yoktum ama diziyle birlikte tekne kullanmayı da öğrendim. İlerde bir tekne almayı düşünüyorum” dedi.

Adanalı ünlülerden biri olan Caner Cindoruk, öykü yazarı babası Zafer Cindoruk'un evini geçindirmek için çeşitli işlerde çalıştığını, kendisinin de ona yardım ettiğini söylerken, “Üç tekerlekli arabada terlik de sattığım oldu. Babamla birlikte ben de öykü yazardım. Bir dönem futbolcu olmak isterken sonrasında futbolculuğu kenera bırakıp oyuncu olmayı istedim” dedi.

USTALARA SAYGISI BÜYÜK

Oyunculuk yolunda ustalardan aldığı ışıkla yoluna devam eden Caner Cindoruk, “Tuncel Kurtiz gibi yaşlanmak istiyorum. Oynamayı en çok istediğim oyunculardan biriydi. Onun gibi 70 yaşıma geldiğimde de oyunculuk yapmam, şirazeyi kaydırmadan yaşamak ve ölmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır, Yılmaz Erdoğan, Monica Belluci gibi isimlerle çalışma fırsatı bulduğunu ve hepsinden çok şey öğrendiğini dile getiren Caner Cindoruk, “Münir Özkul benim bir numaram. Özkul’un aktörlüğünü çok beğenirdim. Şener Şen’se hayalim. Onunla bir projede yer almayı çok istiyorum” dedi.