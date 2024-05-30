Candan kardeşler iddianamesi iade edildi

BAHAR VE NİLAH CANDAN KARDEŞLERE CEZA İSTENDİ

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun şebekenin elebaşları olduğu belirtilirken, Alisya Bahar Candan’ın ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.