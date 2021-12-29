"ANNEMİZ ÖLÜYOR, ANNEMİZ!"

Hızla yoluna devam eden Erçetin'in arkasından gelen Hakan Karahan ise, "Candan Hanım'ı neden rahatsız ediyorsunuz?" diyerek, gazetecilere tepki gösterdi.

Karahan, muhabirlerin, "Rahatsız etmedik. Sadece hatırını sorduk. Hastası olduğunu söyledi." sözleri üzerine ise, "Annemiz ölüyor, annemiz!" şeklinde konuştu.