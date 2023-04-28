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Haberler Gündem Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Canan Dağdeviren biyografisi

Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu son videosunda "Google'dan adını aratın" dediği Canan Dağdeviren günün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. Yapılan açıklamanın ardından, Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir gibi sorular gündemde geniş yer tuttu. İşte Canan Dağdeviren hayatı ve kariyeri...

Giriş: 28.04.2023 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Canan Dağdeviren biyografisi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı son videoda adı geçen Canan Dağdeviren hayatı merak konusu oldu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Google'dan adını aratın" dediği Canan Dağdeviren hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 'Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?' sorularının yanıtı...

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

1985 İstanbul doğumlu olan Dr. Canan Dağdeviren, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden 2007 yılında mezun olduktan sonra, 2009 yılında Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans derecesi aldı.

University of Illinois’da (ABD) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında doktora derecesine sahip oldu. Doktora süresince fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab’da çalışmalarını sürdürmeye devam eden Dr. Dağdeviren’in Harvard Üniversitesi’nde ise genç akademi üyeliği bulunmaktadır.

Farklı disiplinleri buluşturan icatlarıyla daha 30 yaşına gelmeden medikal teknoloji alanında dünyada önemli bir isim olarak gösterilmeye başlanan Dr. Dağdeviren, 18 Eylül 2019 tarihinden bu yana Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğini sürdürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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