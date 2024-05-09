Çanakkale’de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında SÖ. isimli şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

S.Ö., polis ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.