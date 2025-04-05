Çanakkale'de trafik kazası: 5 yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı
Yenice'den Çan yönüne giden N.D'nin kullandığı otomobile, aynı yönde seyreden F.C. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, diğer araç ise ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü N.D. ile Ahmet Talha Çakır, Nehir Demirtaş, Zeynep Demirtaş ve Hafize Demirtaş yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, N.D'nin kullandığı otomobilin arka lambalarının yanmadığı iddia edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.