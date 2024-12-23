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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 01:10 Güncelleme: 23.12.2024 - 01:13
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        Motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu motosiklette bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Çan-Biga Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen motosiklet, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerin kaza yerine geldi.

        AA'nın haberine göre; kazada 17 yaşındaki Mert G. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.K, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Çanakkale
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        #Çan
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