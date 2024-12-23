Çanakkale'de motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu motosiklette bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çan-Biga Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen motosiklet, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerin kaza yerine geldi.
AA'nın haberine göre; kazada 17 yaşındaki Mert G. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.K, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.