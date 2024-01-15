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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

        Çanakkale'de motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

        Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle bu akşam saat 20.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:37 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:37
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        Çanakkale'de motokurye kararı!
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        Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale ili genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00’den başlayarak, 16 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.

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