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        Haberler Yaşam Çanakkale'de görülmeyen 50 farklı kuş türünü fotoğrafladı

        Çanakkale'de görülmeyen 50 farklı kuş türünü fotoğrafladı

        Çanakkale'de, yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Cenk Polat, kentte 6 yılda 50 yeni kuş türü tespit edip, fotoğrafladı. Polat, bu kuşların küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle Çanakkale'ye gelen kuşlar olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:07
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          Cenk Polat, 18 yıldır yaban hayatı fotoğrafçılığı yaparak, kuş türlerini gözlemliyor. Bu süre içerisinde Türkiye genelinde 407 farklı kuş türünü fotoğraflayan Polat, yaşadığı Çanakkale'de daha önce görülmeyen 50 kuş türünü de tespit etti.

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          Türkiye'nin birçok yerinde gözlemler yaptığını belirten Polat, "Türkiye genelinde, bugüne kadar 407 kuş türü fotoğraflamayı ve izlemeyi başardım. Çanakkale'de ise 6 yıldır bu işi yapıyorum. Çanakkale'ye geldiğimde 275 kuş türü vardı. Bu 6 yıl içerisinde 50 yeni kuş türünü tespit edip, fotoğraflayarak Çanakkale'ye kazandırmış oldum. Yeni eklediğimiz türler Çanakkale'de daha önce bilinmeyen ya da olduğu tahmin edilen türler" dedi.

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          "TÜRKİYE'DE SOYU TEHDİT ALTINDA OLAN 44 KUŞ TÜRÜ VAR"

          Yaban hayatı fotoğrafçısı olduğu için her gün doğada olduğunu vurgulayan Polat, "Bu nedenle gözlem yapma şansım oluyor. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle Çanakkale'ye gelen kuşlar var. Çanakkale'de yeni kuş türü keşfetmemiz bir bakıma iyi, bir bakıma da biraz düşündürücü. Dünyada günümüzde 44 binden fazla canlının soyu tehlike altında. Bunların içerisinde kuşlar da var.

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          Görüntülediğimiz kuşlar arasında Türkiye'de soyu tehlike altına olan türler de mevcut. Türkiye'de soyu tehdit altında olan 44 kuş türü var. Bunların bazılarını Çanakkale'de de gözlemledik. Gözlemlediğimiz kuş türleri literatüre giriyor ve bunları korumak için çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.

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