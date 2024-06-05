Çanakkale'de çıkan anız yangını söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Giriş: 05.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:27
İlçeye bağlı Uzunalan köyünde, Tepeköy sınırı Arkiçi mevkisindeki boş tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 helikopter olay yerine sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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