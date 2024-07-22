Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çanakkale'de 4.7'lik deprem

        Son dakika haberi Çanakkale'de 4.7'lik deprem

        Çanakkale Ezine'de saat 17.39 itibariyle 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, an itibariyle olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Habertürk'e yaptığı açıklamada herhangi olumsuz bir durumun olmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 17:56 Güncelleme: 22.07.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de merkez üssü Ezine ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedilirken, AFAD Deprem Dairesi, sarsıntının derinliğini 10.23 kilometre olarak ölçtü.

        KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

        Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünün 4.9 olarak açıkladı.

        BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARİYLE BİR OLUMSUZLUK YOK

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından an itibariyle olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

        Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

        REKLAM

        Çanakkale Ezine’de 4,7 üyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz.

        Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

        Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

        Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

        ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

        Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, jandarmalarımız sahayı tarıyorlar. Gelişmeleri paylaşacağız. Takip ediyoruz. Kaymakamımız ve ilgili birimlerimiz takip ediyor. Vatandaşlarımız sukunetle açıklamalarımızı takip ederlerse memnun olurum.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN PAYLAŞIM

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Habertürk Anasayfa