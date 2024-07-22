Çanakkale'de 4.7'lik deprem

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Çanakkale'de merkez üssü Ezine ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedilirken, AFAD Deprem Dairesi, sarsıntının derinliğini 10.23 kilometre olarak ölçtü.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünün 4.9 olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARİYLE BİR OLUMSUZLUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından an itibariyle olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

REKLAM Çanakkale Ezine’de 4,7 üyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Çanakkale Ezine’de 4️⃣,7️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz.



Gelişmeleri yakından takip… pic.twitter.com/wdmmC89kJC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2024 ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, jandarmalarımız sahayı tarıyorlar. Gelişmeleri paylaşacağız. Takip ediyoruz. Kaymakamımız ve ilgili birimlerimiz takip ediyor. Vatandaşlarımız sukunetle açıklamalarımızı takip ederlerse memnun olurum.

Ezine merkezli 4.7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir.



Çok geçmiş olsun… https://t.co/dA7nHuymfT — Ömer Toraman, Doç. Dr. (@omertoraman25) July 22, 2024 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN PAYLAŞIM Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." Çanakkale Ezine’de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.



Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 22, 2024