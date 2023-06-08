Çanakkale açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halinde lastik botlar tespit etti.

Ekiplerin mobil radar "MORAD-8"in desteği, "TCSG-6", "TCSG-28" ve "KB-20" botlarının katılımıyla düzenlediği 3 ayrı operasyonda, Afganistan, Kongo, Suriye, Filistin, Orta Afrika, Haiti ve Angola uyruklu 114 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.