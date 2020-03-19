Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Türk şiirinin 'Can baba'sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, 85 yaşında vefat etti.

Muğla'da özel bir hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Yücel, hayatını kaybetti.

Yücel'in cenazesinin, yarın Datça ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Güler Yücel, Can Yücel'in ölümünden sonra hayatına Datça'da devam ediyordu.