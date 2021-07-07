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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı - Magazin haberleri

Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı

Oyuncu Can Yaman'ın evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali şaşırttı. Burun ve meme estetiği operasyonu geçiren Leotta'nın daha sonra da dudaklarına dolgu yaptırdığı öğrenildi

07.07.2021 - 11:04 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ünlü oyuncu Can Yaman (31), evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti. Yaklaşık 6 aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı 'Sandokan' adlı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da almıştı.

  • Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya geri dönen Leotta'nın estetiksiz fotoğrafları Magazin D Yaz'da ortaya çıktı. Burun ve meme estetiği operasyonu geçiren Diletta Leotta'nın daha sonra da dudaklarına dolgu yaptırdığı öğrenildi. Ünlü spiker, İtalya'da yayınlanan bir röportajında ilk estetiğini 18 yaşında yaptırdığını açıklamıştı.

  • Diletta Leotta, "18 yaşında burnumu yaptırdım. Bu benim yüzüm ve yargılanmadan onunla inandığım her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. İyi bir kariyer için estetik ameliyatı yaptırmadım" demişti.

  • BOĞAZ TURU YAPTI

    Öte yandan Leotta, sevgilisiyle birlikte İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yapmıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıtmıştı. Leotta, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Poyrazköy'de objektif karşısına geçen Diletta Leotta, Boğaz manzarasını ve Türk mutfağından görüntüleri de takipçileriyle paylaşmıştı.

  • AİLEYE GİRDİ

    İlerleyen saatlerde Can Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırmıştı. Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı bu fotoğrafa, "Kızım & Oğlum" notunu düşmüştü. İlişkileri evlilik yolunda ilerleyen çift hakkında, 'Nikah yakın' yorumları yapılmıştı.

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