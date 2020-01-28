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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Sık sık basın mensuplarından kaçan ikili, bu kez gazetecilere poz vererek soruları yanıtladı. Can Bonomo, Paris'te çıktığı defile ile ilgili soruları duyunca önce kahkaha attı, daha sonra ise yanıtladı.

"PODYUMLARI BIRAKTIM"

Şarkıcı, "Podyumları bıraktım arkadaşlar. İlk ve son oldu. Bizde bunu Öykü ile aramızda çok konuştuk ve çok güldük" ifadelerini kullandı.