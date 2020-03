HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, 'Sen Bunları Duyma' isimli yeni teklisini Avrupa Müzik markası ile dinleyicilerle buluşturdu. Şarkısının söz ve müziği Can Bonomo’ya, düzenlemesi ise Can Saban'a ait.

Kayıt, mix ve mastering'i, Ali Rıza Şahenk'in sahip olduğu The Fatlab'de yapılan şarkının kapak görseli ve projenin görselleri Aylin Güngör tarafından analog olarak çekildi.

Bonomo'nun yeni şarkısı 'Sen Bunları Duyma', 6 Mart tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.