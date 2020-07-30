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Mart ayından itibaren girdiğimiz karantina sürecinde bol bol üreten, yeni şarkılar yazan ve son yayınladığı teklisi 'Güneş' ile kısa sürede trend videolar listesinde yerini alan Can Bonomo, uzun bir aradan sonra dinleyiciler ile sahnede buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek olan Bodrum ve Çeşme konserlerinde en sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, 'Güneş' şarkısını da ilk defa sahnede söyleyecek.