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Haberler - Çamur, saman, kül ve keçi kılı kullandı... İşte son hali

Geleneksel yöntemlerle yapılan ev meraklıların uğrak yeri oldu

Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal'ın doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev ilgi görüyor

06.01.2022 - 16:12 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor.

     

  • AA'nın haberine göre Nazzal, 1998'de İskoçya'nın Glasgow Üniversitesinde İngiliz edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve ABD'de 11 yıl öğretmenlik yaptı. Bir ABD dergisinde medya sorumlusu ve yazı işleri müdürü olarak da görev yapan Nazzal'ın, yayınlanmış 200'e yakın makalesi ve melez edebiyat konusunda birçok yayını bulunuyor.

     

  • Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5 yıl tercümanlık yaptıktan sonra 2016'da ülkesine dönen Nazzal, kendisine akademik hayatından tamamen farklı bir yol çizdi.

     

  • ÇAMUR, SAMAN, KÜL VE KEÇİ KILI KULLANDI

    Nazzal'ın çamur ve samandan yaptığı ev, bugünlerde "eskinin modern yorumunu" görmek isteyenlerin ilgiyle ziyaret ettiği bir yer haline geldi.

     

  • Ürdünlü akademisyen, 2009'da Mefrak'ın El-Fudeyn bölgesinde 35 bin dinara satın aldığı 750 metrekarelik arsada yapımına başladığı evin iskeletini 2 yılda tamamladı. 200 metrekare alana sahip kubbe şeklindeki evini bitirmek ve hayalindeki mimariyi hayata geçirmek için 3 yıl daha çalışan Nazzal, 2021'de tamamlanan evin yapımında beton malzemeler yerine çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kullandı.

     

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