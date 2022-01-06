Çamurdan yapılması sebebiyle duvarların nefes alan, genişleyen, büzüşen ve hava faktörlerine uyum sağlayan özellikte olduğuna işaret eden Nazzal, şunları kaydetti:

"Bu fikir, bilimsel çalışma veya pratik deneyim olmadan ortaya çıktı ancak inşa etmenin en iyi yolunun doğa ile uyum olduğunu da kanıtladı."

Söz konusu evin basitliğine rağmen 40 bin Ürdün dinarına (yaklaşık 56 bin dolar) mâl olduğunu aktaran Nazzal, maliyetin yüksek olmasını ise çalışmanın deneyselliğine ve bazı hatalar yapmalarına bağladı.