Mahyaların özellikle çok minareli camilerde, iki minare arasına girilen ve spot cümlelerle topluma mesaj amacı taşıyan bir gelenek olduğunu belirten Arpaguş, şöyle konuştu: "Tarihsel sürece baktığımızda farklı zamanlarda çok farklı mahyalar da hazırlanmış ama ramazan ayında daha çok kardeşlik, bayram sevinci, ailenin kutsallığı, ibadetlerin önemi, oruç, namaz, zekat gibi konular üzerinde duruluyor. Tabi görsel olarak da ramazan gecelerine hastır. İftarla birlikte bizim şerefelerimiz aydınlatılır, imsakla birlikte de kapatılır. Yani şerefe yandığı için oruç biter, ışıklar söndüğü anda oruç başlar. Aslında bu da sesin, ezanın ulaşmadığı yerlere bile uzaktan bir manada imsakla, iftarın birbirinden ayrılma noktasında bir gelenektir."