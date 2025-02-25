Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
Bebek Sahili'nde Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu sırada Örümcek Adam kostümü giyen başka bir kişi scooter kullandı. Batman ile Örümcek Adam'ın aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu
Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişiyi cep telefonuyla kayda almaya başladı.
O sırada Spider Man (Örümcek adam) kostümüyle scooter kullanan başka bir kişi de kameranın kadrajına girdi.
Cep telefonu kaydı alan kişinin iki kahramanı aynı karede yakaladığı anlardaki şaşkınlığı kayda yansıdı.
Görüntülerde Örümcek Adam kostümlü kişinin karadan, Batman kıyafetiyle sörf yapan kişinin denizden bir süre aynı hızda ilerlediği görülüyor.
Scooter ile Batman'in hızına yetişen Örümcek Adam bir süre sonra denize atlıyor.
Sörf yapan Batman de denize atlayarak yüzmeye başlıyor.