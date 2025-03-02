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        Haberler Gündem Güncel Camide doğalgaz sızıntısı: 17 kişi tedavi altına alındı | Son dakika haberleri

        Camide doğalgaz sızıntısı: 17 kişi tedavi altına alındı

        Kahramanmaraş'ta bir camide doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Olayda zehirlenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:38
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        Camide doğalgaz zehirlenmesi
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, camide düzenlenen mukabele programında doğalgaz sızıntısından zehirlenen 1'i çocuk, 17 kişi tedavi altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Kayabaşı Mahallesi'ndeki Şeyma Hatun Camisi'nde ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar, doğalgaz sobasından sızan gazdan etkilendi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Camiyi tahliye eden ekipler, gazdan etkilenen 1'i çocuk 17 kişiyi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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