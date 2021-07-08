Cam Tavanlar dizisinin son bölümünde; ikili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi... Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?

CAM TAVANLAR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Cam Tavanlar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

CAM TAVANLAR 5. SON BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.