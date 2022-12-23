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Çam fıstığı, yaygın bilinen adıyla güneriçi hemen hemen bütün Akdeniz ülkelerinde yetişebilen fıstık çamının kozalaklarından çıkarılan yüksek besin değerine sahip bir meyvedir. Şemsiye görünümünde olan çam fıstığı ağacının boyu 20 metreye kadar ulaşabilir. Kozalak üretip meyve vermesi ise 8-9 yılı bulmasına rağmen en verimli dönemlerine 20 yılda ulaşır. Ticari değeri yüksek olan çam fıstığının ülkemizde Aydın, Muğla ve İzmir illerinde geniş bir alanda üretimi yapılmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye’de çam fıstığı 3 farklı türe ayrılmıştır. Yumuşak, iri, dolgun ve gövdeli olan Kozak tipi; iri-ufak ve az dolgun olan Aydın tipi; uzun-ince ve gevrek olan ise Maraş tipidir. Türkiye’deki ortalama çam fıstığı üretiminin yarısı Aydın ilinin Koçarlı ilçesinde gerçekleşmektedir. Burada aynı zamanda çam fıstığı festivali de düzenlenmektedir. Ülkemizde yemeklerde ve tatlılarda yoğun olarak kullanılan çam fıstığı ne zaman toplanır ve ne zaman meyve verir? Her kozalaktan çam fıstığı çıkar mı? Besin değeri yüksek olan çam fıstığı ile ilgili bilinmeyenleri sizler için derledik.

Çam Fıstığı Ne Zaman Toplanır?

Çam fıstığının toplanma zamanı, çam ağacının büyüklüğü, yaşı ve bulunduğu iklim koşullarına göre değişiklik gösterir. Eğer fıstıklar olgunlaşmış ve kabukları kolay açılabilirse, hasat dönemi başlamış demektir. Çam fıstığı genellikle kasım ayından başlanıp mayıs ayının sonuna kadar toplanabilir. Olgunlaşan meyveler bir sopa yardımıyla ağaçtan düşürülür. Daha nemli olan çam fıstığı kozalakları serin ve güneş alan bir yerde kurumaya bırakılır. Sıcak havanın etkisiyle kuruyan kozalakların içindeki tohumlar çıkarılır. Suda yumuşatılarak tohumların içindeki fıstıklar ayrılır. Son aşama olarak fıstığın üzerindeki ince zar temizlenir ve fıstık kurutulur.

Çam Fıstığı Ne Zaman Meyve Verir?

Çam fıstığı ekildikten 4-5 yıl sonra az da olsa meyve vermeye başlar. Ekonomik olarak ürün getirisi 8-9 seneyi bulsa da en verimli dönem genelde 20 yıldan sonra başlar. Çam fıstığı yetiştirmek ekonomik değeri yüksek ve zahmeti az bir iştir. Toprakta ilk tutunma dönemleri hariç fazla suya ihtiyaç duymazlar. Bu yüzden su açısından fakir topraklarda da yetişir. Budama her ağaçta olduğu gibi çam fıstığında da hayati bir öneme sahiptir. Ağaçlar 5-6 yaşına geldiğinde budama önerilmektedir. Bakımı oldukça kolay olan bu meyvenin sadece toplaması oldukça zahmetlidir.

Çam Fıstığı Hangi Ayda Toplanır?

Çam fıstığı ekim-kasım ayı gibi olgunlaşmaya başlar. Toplaması çok zahmetli olan bu ticari değeri yüksek meyvenin kozalakları uzun sırıklarla hasat edilerek toplanır. Olgunlaşıp toplanan kozalaklar yere serilerek güneş alan bir ortamda kuruması beklenir.

Her Kozalaktan Çam Fıstığı Çıkar Mı?

Her kozalaktan çam fıstığı çıkmayabilir. Bu durumu belirleyen genellikle ağacın yaşı, toprak yapısı ve iklimdir.