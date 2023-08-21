Çalkantılı aşk hayatıyla gündemdeydi! Mert Yazıcıoğlu'nun son hali şaşırttı!
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisini sonlandıran ve sonrasında Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu'nun son hali gündem oldu.
- 1
Afra Saraçoğlu ile yaşadığı 4 yıllık ilişkisinden sonra Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu, bu ilişkisinde de umduğu mutluluğu bulamadı. Ünlü ismin yeni projesinde büründüğü imaj sosyal medyada gündem oldu.
- 2
Burak Özçivit'in yer aldığı Netflix’in yeni filmi ‘Berber’ filmiyle ekranlara geri dönecek olan Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
- 3
Burak Özçivit ile ilk set gününden gönderisini "Berber" notuyla yayınlayan Mert Yazıcıoğlu'nun fotoğrafına sevenlerinden 157 binin üzerinde beğeni ve 900'ün üzerinde yorum geldi.
-
- 4
Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajına sosyal medya kullanıcılarından: "Ömer'in yüzünü değiştirmişler", "Afra'dan sonra ne hale geldi","Netflix değil Bağcılar tarzı", "Bir insana bu tarz bile nasıl yakışabilir?" gibi yorumlar geldi.
- 5
İşte Mert Yazıcıoğlu'nun son hali...
- 6
-
- 7
- 8
- 9