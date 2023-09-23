Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi resim öğretmeni oldu

        Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi resim öğretmeni oldu

        Van'da temizlik görevlisi olarak görev yaptığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarlarını resimlerle süsleyen işitme engelli Muhammed Nur Biçer, resim öğretmenliğine atanarak hayalini kurduğu mesleğine kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küçüklüğünden bu yana resim çizmeye ilgisi olan ve 2020'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan 27 yaşındaki Biçer, yıl başında yapılan engelli sürekli işçi alımı kapsamında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı.

        • 2

          Hastanede göreve başladıktan sonra da resim çizmeye devam eden Biçer'in çalışma şartları, Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'ya yaptığı karakalem portre resmini hediye etmesiyle değişti. Aldığı hediye sayesinde Biçer'in yeteneğinin farkına varan başhekim, ondan hastane duvarlarına resimler çizmesini istedi.

        • 3

          Bunun üzerine hazırladığı örnek çalışması hastane çalışanları tarafından çok beğenilen Biçer, tüm servislerin duvarlarını hastaların ve çalışanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.

        • 4

          Bu çalışmaları yaparken Kamu Personeli Seçme Sınavı'na da hazırlanan Biçer, aldığı puan sayesinde Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atandı. Çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu mesleğe kavuşmanın sevincini yaşayan Biçer, bundan sonra yaptığı resimlerle ve verdiği eğitimle öğrencilerinin hayal dünyasını renklendirmek istiyor.

        • 5

          "RENKLER İNSANLARA MUTLULUK VEREBİLİYOR"

          Biçer, hastanede bir yandan resim çizip hastaneyi güzelleştirirken bir yandan da hayali olan öğretmenlik mesleği için sınava hazırlandığını söyledi.

        • 6

          Başhekim Sarıkaya ile tanışmasının ardından hastanedeki çalışma sürecinin değiştiğini ve gönüllü olarak resimler çizmeye başladığını anlatan Biçer, şunları kaydetti: "Hastanenin duvarlarına onlarca resim yaptım. Amacım hem hastane çalışanlarının hem de hastaların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktı.

        • 7

          Resimlerde özellikle renklere çok dikkat ettim. Çünkü renkler insanlara mutluluk verebiliyor. Herkes çalışmalarımı çok beğendi ve olumlu dönüşler aldım. Ancak tam olarak istediğim iş bu değildi. Ben resimlerimi çocuklarla yapmak istiyordum. Çok şükür hayalimdeki mesleği kazandım ve göreve başladım. Ancak hastane ile iletişimimi hiç kesmeyeceğim. Ne zaman desteğe ihtiyaçları olursa elimden gelen her konuda yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu.

        • 8

          "BAZEN RESİMLER ÜZERİNDEN İNSANLARA RAHATSIZLIKLARINI ANLATIYORUZ"

          Başhekim Doç. Dr. Sarıkaya ise Biçer'in yeteneğini fark ettikten sonra hastanenin kasvetli ve gergin ortamını dağıtacak resimlerle güzelleştirmek için birlikte bir hedef belirlediklerini belirtti.

        • 9

          Hastanede daha önce de çocuk servisinde yapılan benzer çalışmadan çok olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı: "Muhammed Nur'un yeteneğini fark ettikten sonra kendisiyle bir kaç görüşme yaptık. Hastaneye görsel anlamda nasıl bir katkıda bulunabileceğimizi birlikte düşündük.

        • 10

          Kardiyoloji kökenli olduğum için Anjiyo servisinde uygun resimler çizmesini istedim. Kalple ilgili çok güzel resimler çizdi. Hatta hastalara kalp damar tıkanıklığını anlatmamız için bir görsel çizdi.

        • 11

          Bazen hastalarımıza hastane koridorunda bu görsel üzerinden rahatsızlığını anlatıyoruz. Muhammed Nur'un hayal ettiği öğretmenlik mesleğini kazanması bizi mutlu etti ama artık personelimiz olmadığı için de üzgünüz. Sağ olsun yine de ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa bize desteğini sürdürüyor."

        • 12

          Kardiyoloji kökenli olduğum için Anjiyo servisinde uygun resimler çizmesini istedim. Kalple ilgili çok güzel resimler çizdi. Hatta hastalara kalp damar tıkanıklığını anlatmamız için bir görsel çizdi. Bazen hastalarımıza hastane koridorunda bu görsel üzerinden rahatsızlığını anlatıyoruz.

        • 13

          Muhammed Nur'un hayal ettiği öğretmenlik mesleğini kazanması bizi mutlu etti ama artık personelimiz olmadığı için de üzgünüz. Sağ olsun yine de ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa bize desteğini sürdürüyor."

        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Yabancı turistler yüzde 20 daha fazla harcadı
        Yabancı turistler yüzde 20 daha fazla harcadı
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Asteroit parçası taşıyan kapsül Dünya'ya yaklaşıyor: Yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunabilir
        Asteroit parçası taşıyan kapsül Dünya'ya yaklaşıyor: Yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunabilir
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa