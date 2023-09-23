Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi resim öğretmeni oldu

Resimlerde özellikle renklere çok dikkat ettim. Çünkü renkler insanlara mutluluk verebiliyor. Herkes çalışmalarımı çok beğendi ve olumlu dönüşler aldım. Ancak tam olarak istediğim iş bu değildi. Ben resimlerimi çocuklarla yapmak istiyordum. Çok şükür hayalimdeki mesleği kazandım ve göreve başladım. Ancak hastane ile iletişimimi hiç kesmeyeceğim. Ne zaman desteğe ihtiyaçları olursa elimden gelen her konuda yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu.