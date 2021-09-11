Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıkları için atama kararı

İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NA YAPILAN ATAMALAR

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Hüsnü Dilemre, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne Emel Emirlioğlu, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Mehmet Tan getirildi.