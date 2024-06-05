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Türkiye kadın istihdamının düşük olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 10,8 milyon kadın istihdamda yer alıyor. Bunlardan 8,5 milyonu sigortalı çalışıyor. Doğum sonrası çocuklarını güvenecekleri bakıcı veya kreş bulamadıkları için çalışmaya ara veren kadınların önemli bir kısmı çalışma hayatından uzaklaşıyor veya çalışmaya dönse de sigortasız işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar.

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Sigortalı kadın istihdamını artırmak amacıyla 2015 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) ile ortak projeler yürütülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) yürütülen son proje için de AB tarafından 13 milyon 365 bin Euro finansman sağlanacak.

REKLAM Projeyle kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını desteklemenin yanı sıra çalışan annelerin iş – yaşam dengelerine katkı sağlamak, işgücü piyasasından dışlanmalarını önlemek, çocukların eğitimli bakıcılara baktırılması ve çocuk bakıcılarının sigortalı çalıştırılmaları konusunda farkındalık yaratmak gibi amaçlar güdülüyor. KİMLER BAŞVURABİLİR? Çalışan anne desteği Ankara, İstanbul ve İzmir’de uygulanacak. Bu illerde yaşayan, 0 – 24 yaş arası çocuğu olup çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcı çalıştıranlar ve kendisi de bir işverene bağlı çalışanlar başvuru yapabilecekler. Sadece tam zamanlı çalışanlar değil, yarı zamanlı çalışan anneler de destekten faydalanabilecek.

DESTEK 12 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK Proje kapsamında tam zamanlı çalışan annelere aylık 325 Euro destek sağlanacak. Bekâr anneler ile özel gereksinimli çocuğu olan tam zamanlı çalışan anneler 375 Euro destek alacak. Yarı zamanlı çalışan annelere ise sırasıyla 162,50 ve 212,50 Euro tutarında destek verilecek. Çalışan anneler bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 12 ay boyunca yararlanabilecek. REKLAM ANNEDE ARANAN ŞARTLAR Projeden yararlanmak isteyen annede aranan şartlar şöyle:

Ön kayıt için başvuru tarihi itibarıyla 0 -24 ay aralığında çocuğunun olması. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikâmet etmek. Çocukla aynı evde ikâmet etmek. Bekâr anne ise çocuğun velayetine sahip olması ve aynı evde ikâmet etmesi. En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmak. Tam zamanlı çalışanların eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı, yarı zamanlı çalışanlar ise bakıcıyı yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmalı. Proje döneminde analık izninde olunmamalı.

Bakıcının ücreti en az asgari ücret düzeyinde ödenmeli (Yarı zamanlı çalışanlar için asgari ücretin yarısı). Yarı zamanlı çalışanların ayda en az 10 gün sigortalı çalışması gerekiyor. REKLAM BAKICIDA ARANAN ŞARTLAR Ek 9’uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan kadın olmak. 18 yaşından büyük olmak. Anne ve çocuk ile aynı ilde ikâmet etmek. Yabancı ise Türkiye’de çalışma izni olmak. Anne ve baba ile birinci dereceden akrabalık bağı olmamak.

Aynı evde yaşıyorsa üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmamak. 0 – 36 ay çocuk bakımıyla ilgili İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye sahip ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak. İLK BAŞVURAN ÖNCELİKLİ OLACAK Proje kapsamında İstanbul’da bin 650 tam zamanlı, 100 yarı zamanlı; Ankara’da ve İzmir’de ise 825’er tam zamanlı, 50’şer yarı zamanlı olmak üzere toplam 3 bin 500 kadın kontenjanı ayrıldı. REKLAM Proje için başvurular 3 Haziran Pazartesi günü başladı. Projeye il bazında ayrılan kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı ilk başvuranlara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak.

Ön kayıt için başvurular e-Devlet şifresi ile internetten yapılabiliyor. Ön kayıtlar haziran ayında yapılacak. Ön kayıt yaparken sistem kesin kayıt randevusu oluşturulmasını isteyecek. Sistemin kesin kayıt randevusu oluşturulmasını istemediği kişiler yedek listede olduğu anlamına geliyor. NE KADAR AVANTAJ SAĞLAYACAK? Çalışan anne desteğinden yararlanmak için asgari ücretle çalışan bir bakıcı istihdam etmek gerekiyor. Aylık asgari ücretle çalışanın işverene maliyeti şu an itibarıyla 23.502,94 TL. Projeden yararlanan annelere ödenecek aylık 325 Euro'nun karşılığı bugünkü kurla 11.440 TL düzeyinde bulunuyor. Bakıcıya ödenecek paranın yaklaşık yarısı bir yıl boyunca proje kapsamında finanse edilecek.