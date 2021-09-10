Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(68) arkadaşının çalınan Facebook hesabı üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düştü. Şirketten promosyon verileceği vaadine inanıp kredi kartı bilgilerini verdi. Telefona gelen şifreyi dolandırıcıya söyleyen A.K. kredi kartından 11 bin 200 lira alışveriş yapılarak dolandırıldı. Dolandırıldığını öğrenen A.K. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.