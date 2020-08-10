İstanbul Pendik'teki Kurtköy'de, geçtiğimiz gün insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Öğretmen olan Ahmet Erim otomobiliyle evinin yakınlarında bulunan bir markete alışveriş yapmak için geldi.
Erim, dalgınlıkla aracını çalışır halde bırakarak markete girdi. Bu sırada otomobilin yanına başka bir araç yanaştı ve içinden inen bir kişi, Erim’im aracına binip çaldı.
ARACI ÜZERİNE SÜRDÜLER
İHA'da yer alan habere göre 100 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsız ve diğer araçta bulunan arkadaşı olay yerinden uzaklaşmaya kalktı. Market içerisinden durumu fark eden Erim dışarı çıkarak arabasını çalan hırsızların önünü kesmek için aracın önüne atladı. Gözü kara hırsızlar aracı Erim’in üstüne sürerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Arabasının çalınmaması için mücadele eden Ahmet Erim yola savrularak ayağından yaralandı.Saniyeler süren hırsızlık anın güvenlik kameralarına anbean böyle yansıdı. Arabası çalınan Ahmet Erim, ekmek almak için markete girdiğini eşinin ise 3 gün önce doğum yaptığını ve aklının onda kalarak dalgınlıkla aracını çalışır halde bıraktığını söyledi.
"KENDİMİ SİPER ETTİM, EZDİ GEÇTİ"
Erim, "Ben ekmek alıyordum o esnada arabanın önüne bir araç gelip durdu. İçinden biri indi hızlı bir şekilde benim arabaya doğru koştu. Eşim 3 gün önce doğum yapmıştı. Biraz da kafam dalgındı. O nedenle aracı çalışır halde bıraktım. Kasa da ücret ödeyecektim ki arkamı döndüğümde adamı arabama doğru koşarken gördüm. Ben de hemen dışarı fırladım arabanın önüne kendimi siper ettim ezdi geçti. Durumu polis ekiplerine bildirdik umarım ki bulacaklar. Emniyet güçlerine güveniyoruz. Konuyla ilgili Pendik Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.
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