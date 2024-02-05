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        Haberler Dünya California'da etkili olan atmosferik nehir fırtınası sebebiyle sekiz şehirde acil durum ilan edildi!

        California'da atmosferik nehir fırtınası etkili oldu!

        ABD'nin California eyaletinde etkili olan atmosferik nehir fırtınası sebebiyle eyalete bağlı sekiz şehirde acil durum ilan edildi. Fırtına ve sel baskınlarının etkili olduğu eyalette yüz binlerce ev elektriksiz kaldı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 05.02.2024 - 08:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 08:40
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          ABD'nin California eyaletinde atmosferik nehir fırtınaları etkili oldu.

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          Pazar günü eyaletin büyük bir kısmını vuran kasırga sebebiyle ciddi tehditler oluştu.

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          900 bine yakın ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

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          Yetkililer, California eyaleti genelinde bir iki gün boyunca sel baskınlarının yaşanabileceği konusunda uyardı.

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          8 BÖLGEDE ACİL DURUM

          California Valisi Gavin Newsom, toplam nüfusu 20 milyonu geçen sekiz bölgede acil durum ilan etti.


          "Bu tarihi bir fırtına olma potansiyeline sahip, şiddetli
          rüzgarlar, fırtınalar ve hatta kısa süreli kasırgalar," Los Angeles
          Belediye Başkanı Karen Bass bir basın toplantısında konuştu.

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          Acil durum ilan edilen şehirlerden biri de Los Angeles oldu.

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          "TARİHİ BİR FIRTINA OLABİLİR"

          Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, "Şiddetli rüzgarlar, fırtınalar hatta kısa süreli kasırgalarda bu tarihi bir fırtına olma potansiyeline sahip" açıklamasında bulundu.

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          Los Angeles yakınlarındaki liman kenti Long Beach Belediye Başkanı, bu hafta tüm yıl boyunca yağan yağmurdan daha fazla yağmur yağdığını söyledi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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