Sacramento itfaiyesinden yetkililer McKenzie Kinley’nin, tamir edilen su altı havuz ışıklarından birine takılan parçalarının düzgün şekilde onarılmamasından dolayı, girdiği havuzda çarpılarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Talihsiz çocuğun babası Cliff Kinley "Bildiğimiz kadarıyla havuz ışığını tuttu ve onu elektriği ile çarpıldı" dedi.

Olay sırasında, McKenzie'nin küçük kız kardeşi ve diğer üç arkadaşı da dahil olmak üzere havuzda dört çocuk daha olduğu ancak zarar görmedikleri bilgisine ulaşıldı.

Arkadaşları McKenzie hakkında, ''Çok nazik ve sevecen biriydi ve farklılıkları ne olursa olsun herkesle arkadaş olmanın bir yolunu bulurdu.'' dedi.

Anne Lisa Kinley, ''Kızımı kaybettim ama diğer çocukları kurtardım'' şeklinde konuştu.