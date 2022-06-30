Üst üste sert düşüşler yaşayan ve son zamanlarda topalnama eğilimi gösteren Bitcoin yeni güne sert düşüşle başladı. kripto para piyasalarını takip edenler merak içerisinde "Bitocin neden düştü?" ve "Bitcoin ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için Bitcoin'le ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...