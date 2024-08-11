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        Haberler Dünya Brezilya'da düşmesi sonucu 61 kişinin öldüğü uçağa 10 yolcunun yetişemediği ortaya çıktı | Dış Haberler

        Brezilya'da düşmesi sonucu 61 kişinin öldüğü uçağa 10 yolcunun yetişemediği ortaya çıktı

        Brezilya'da 61 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında 10 yolcunun uçağa yetişemediği ortaya çıktı. Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşa saatler kala havalimanına gelen yolculardan biri kahve içerken uçağı kaçırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 09:40 Güncelleme: 11.08.2024 - 09:40
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        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
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        Brezilya'da düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği uçağa, yetişemedikleri için 10 kişinin binmediği ortaya çıktı.

        Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşuna saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis, zaman tüketmek amacıyla üst kattaki kafeteryaya gitti.

        Burada kahvesini içen ve bir yandan da çalışan Assis, farkına varmadan uçuş saatinin geçtiğini anladı.

        "ÇOK TUHAF DUYGULAR YAŞADIM"

        Ülkedeki TV Globo'ya konuşan Assis, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim." ifadelerini kullandı.

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        9 kişinin ise hava yolu şirketinin ismi ve uçuş numarasını karıştırdıkları için düşen uçağa yetişemedikleri belirtildi.

        UÇAK KAZASI

        Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 9 Ağustos'ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı.

        Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı kaydedilmişti.

        Öte yandan, uçağın yere çakıldıktan sonra alev alması nedeniyle cesetlerde kimlik belirleme süreci güçlükle ilerliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #brezilya
        #uçak kazası
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