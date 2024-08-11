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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:44
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        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
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        Manisa'da sürücüsü henüz öğrenilemeyen Aydın plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki İzmir plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #Manisa
        #trafik kazası
        #ölümlü trafik kazası
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