ALTIN FİYATLARI 17 Temmuz Cuma günü yani bugün dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin aksine aşağı yönlü eğilimle güne başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu

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