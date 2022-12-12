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'Çakallarla Dans 6'nın İzmir galası gerçekleştirildi

Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı 'Çakallarla Dans 6'nın seyirci buluşmaları devam ediyor

Giriş: 12.12.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
'Çakallarla Dans 6'nın İzmir galası gerçekleştirildi
İzmir galası gerçekleştirildi
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HABERTURK.COM

Filmin oyuncuları Didem Balçın, Ebru Cündübeyoğlu, Elvan Dişli, senarist Ali Tanrıverdi ve yönetmen Murat Şeker’in katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen özel gösterimle sevenleri ile buluştu.

Gösterim öncesi hayranların karşısına çıkan oyuncular, sevgi seliyle karşılaştı. Film hakkında yapılan söyleşinin ardından alkışlanan 'Çakallarla Dans 6' ekibi seyircilerle fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Serinin altıncı filmi 'Çakallar'ın vize ile imtihanını ve Yunan Adası Kos’ta yaşadıkları kahkaha yüklü macerayı konu alıyor. 'Çakallarla Dans 6'nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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