İzmir galası gerçekleştirildi

Filmin oyuncuları Didem Balçın, Ebru Cündübeyoğlu, Elvan Dişli, senarist Ali Tanrıverdi ve yönetmen Murat Şeker’in katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen özel gösterimle sevenleri ile buluştu.

Serinin altıncı filmi 'Çakallar'ın vize ile imtihanını ve Yunan Adası Kos’ta yaşadıkları kahkaha yüklü macerayı konu alıyor. 'Çakallarla Dans 6'nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var.