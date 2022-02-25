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Çağrı Telkıvıran-Damla Biran Yılmaz arasında sürpriz yakınlaşma!

Çağrı Telkıvıran ve Damla Biran Yılmaz arasında sürpriz yakınlaşma!

Aslı Bekiroğlu'nun Kubilay Aka ile görüntülenmesinin ardından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündeme gelen müzisyen Çağrı Telkıvıran, dün akşam Biran Damla Yılmaz ile Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda buluşan ikili, çıkışta 'aşk' sorularını yanıtsız bıraktı. Otomobilinin ön camındaki bir demek çiçeğin sorulması üzerine gülümseyen Yılmaz, çiçek satıcılarının "Çiçekleri Çağrı ağabey aldı" demesi üzerine yakayı ele verdi 

25.02.2022 - 18:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzisyen Çağrı Telkıvıran, dün akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda oyuncu Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlendi.

  • Daha sonra Arnavutköy'deki başka bir mekana giden ikili, içeri girerken yüzlerini sakladı. Yılmaz ile sabaha kadar eğlenen Telkıvıran, oradan tek başına ayrıldı.

  • "BAŞKA SEBEPLERDEN AYRILDIK"

    Ünlü müzisyen, çıkışta gazetecilerin "Aslı Bekiroğlu ile ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?" sorusuna, "Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık." yanıtını verirken, Damla Biran Yılmaz ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

  • "ÇİÇEKLERİ ÇAĞRI AĞABEY ALDI"

    Telkıvıran'ın hemen arkasından çıkan Yılmaz da ünlü müzisyenle ilgili 'aşk' soruları karşısında sessiz kaldı. Otomobilinin ön camındaki çiçeklerin sorulmasına gülümseyerek karşılık veren oyuncu, çiçek satıcılarının "Çiçekleri Çağrı ağabey aldı." demesiyle yakayı ele verdi.

  • ARKADAŞLIK AŞKA MI DÖNÜŞTÜ?

    Geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Maske Kimsin Sen' adlı programda birlikte yer alan Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

    Çekimlerde yakınlaşan ikilinin arkadaşlığının kısa sürede aşka dönüştüğü öne sürülmüştü. Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda, Bekiroğlu ile Aka el ele görüntülenmişti.

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