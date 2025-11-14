Çağrı Şensoy: Burak Özçivit ile bir hayal için ter döküyoruz - Magazin haberleri

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Burak Özçivit ile Çağrı Şensoy, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Birlikte bir projede yer alıp almayacakları sorusu üzerine konuşan Çağrı Şensoy; "Uzunca bir süredir bir heyecanın içindeyiz, bir hayal için ter döküyoruz. Yakında sonucunu alacağız diye umuyorum" yanıtını verdi. Burak Özçivit ise detay vermekten kaçınarak; "Zamanı gelince açıklayacağız" demekle yetindi.