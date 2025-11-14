Habertürk
        Çağrı Şensoy: Burak Özçivit ile bir hayal için ter döküyoruz

        Çağrı Şensoy: Bir hayal için ter döküyoruz

        Burak Özçivit ile Çağrı Şensoy, Etiler'de görüntülendi. Şensoy, bir hayalin peşinden koştuklarını söylerken, Özçivit ise "Zamanı gelince açıklayacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:30
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Burak Özçivit ile Çağrı Şensoy, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Çağrı Şensoy ve Burak Özçivit
        Çağrı Şensoy ve Burak Özçivit

        Birlikte bir projede yer alıp almayacakları sorusu üzerine konuşan Çağrı Şensoy; "Uzunca bir süredir bir heyecanın içindeyiz, bir hayal için ter döküyoruz. Yakında sonucunu alacağız diye umuyorum" yanıtını verdi. Burak Özçivit ise detay vermekten kaçınarak; "Zamanı gelince açıklayacağız" demekle yetindi.

        #Burak Özçivit
        #Çağrı Şensoy

