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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yetiştirilen Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan cevizin hasadı yapıldı. Hasatla birlikte Çağlayancerit Belediyesi de ünü Türkiye sınırlarını aşan cevizleri için festival düzenledi. Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli yöresel ürünü Çağlayancerit cevizleri, üzüm şıralarından yapılan lezzetli ürünler festival alanında sergilenip ziyaretçilere ikram edildi.

8. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali'ne Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katılım sağladı. Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş ile birlikte ceviz işleme tesisini ve festival alanını gezen protokol üyeleri festival alanındaki ceviz stantları kuran esnafları ziyaret ettiler.

REKLAM "VALİLİK OLARAK DESTEKLİYORUZ" Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Çağlayancerit'te ceviz işleme tesislerini gezdik. Çağlayancerit cevizi hem ülkemizde hem de dünyada bilinirliği ve tescilli bir ürünümüz. Çağlayancerit marka bir üründür ve talep ediliyor. Kooperatifimiz önümüzdeki yıl biraz daha güçlü bir şekilde çalışarak toplu alımları da yaparak aracılardan çok çiftçimizin daha çok kazanmasını sağlayacak. Bizler de valilik olarak destekliyoruz. Deprem yaşamış bir şehirde festivaller çok önemlidir. Vatandaşın moral ve motivasyonunu artırmaktadır. Bölgenin kalkınması ve yetiştirilen ürünlerin marka bilinirliği için fazlasıyla önem arzetmektedir" diye konuştu.

"DOLU DOLU BİR FESTİVAL ORGANİZE ETTİK" Çağlayancerit Belediye Başkanı Av Yemliha Göktaş, "Festivalimiz kapsamında üreticimizi teşvik etmek motive etke adına En İyi Ceviz Yarışması'nı düzenledik. Festivalimizde çocuklarımızı unutmadık Sihirbaz gösterisi ve oyun alanları kurduk. Depremden piskolojik olarak etkilenen halkımıza moral motivasyon olması adına sanatçı konserleri ile dolu dolu bir festival organize ettik. Coğrafi işaretli cevizimiz için fuarlara katılım sağlayıp, gelecek yıllarda daha kapsamlı festivaller düzenleyeceğiz" dedi. "DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİR TANESİDİR" Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Çağlayancerit cevizimiz kalitesi ve verimliliği ile ön plana çıkmıştır Dünyanın en iyi cevizlerinden bir tanesidir. Bu anlamda cevizimizin tanıtımı için festival çok önemlidir. Çağlayancerit Belediye Başkanımıza ve festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Depremden sonra bu tarz festival organizasyonları çok önemli bir ihtiyaçtır" şeklinde konuştu.

REKLAM "EN İYİ CEVİZ YARIŞMASI" Çağlayancerit ilçesinde üretilen cevizlerin kabuklarının ince oluşu ve aromasındaki lezzeti ile bilinen coğrafi işaret alarak tescil edilen cevizler için yarışma da düzenlendi. Çağlayancerit Ziraat Odası tarafından düzenlenen "En İyi Ceviz Yarışması"nda birinci seçilen Durdu Uzungündeş tam altın, yarışmanın ikincisi Bayram Yorulmaz'a yarım altın, yarışmanın üçüncüsü olan Zeki Firdevsoğlu da çeyrek altınla ödüllendirildi. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Çağlayancerit Belediye Başkanı Av. Yemliha Göktaş'ın elinden aldı. En İyi Ceviz Yarışması'nın birincisi Durdu Uzungündeş, "En iyi ceviz Kahramanmaraş Çağlayancerit'te yetişiyor. Ben de bugün en iyi cevizi yetiştiren ve altın ödülüne layık görülen bir çiftçi olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Çağlayancerit Ceviz Festivali'nin ziyaretçileri arasında yer alan Duygu Temiz, "Çağlayancerit Ceviz Festivali'nin birinci günü olmasına rağmen büyük bir rağbet oldu. Festival coşku içinde başladı. Çağlayancerit Cevizi aroması ve ince kabuklu olması nedeniyle muhteşem bir ürün cevizimizin dünyada marka haline gelmesini çok istiyoruz" diye konuştu. KONSER COŞKUSU Çocuklar için de özel etkinliklerin yer aldığı 8. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali'nde yerel sanatçıların yanı sıra ünlü sanatçılar Hasan Yılmaz ve Ece Mumay sevilen şarkıları ile hayranlarıyla buluştu. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali'nde havai fişek gösterileri de vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

TÜİK 2023 verilerine göre, Türkiye'nin en fazla ceviz üretilen ili olan Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit ilçesi yaklaşık 12 bin ton ceviz üretimiyle ildeki toplam ceviz üretiminin yüzde 40'ını tek başına gerçekleştirerek birinci sırada yerini aldı.