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Son olarak Afilli Aşk dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Çağlar Ertuğrul, koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendini evde karantinaya aldı.

Vakit geçirdiği anları keyifli hale getirmeye çalışan Ertuğrul, ütüyle spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir yandan ütü, bir yandan spor yapan Çağlar Ertuğrul, "Bir haftadır evdeyim, kendimi karantinaya aldım. Toplum sağlığı için evde kal. Bu virüsü beraber yenmeye ben de varım. Ütülenecek kıyafetlerinizi gönderebilirsiniz” diyerek espri yaptı.

Öte yandan Ertuğrul, paylaşımına "Yetkililer diyor ki; temas riskini aza indir, evinde kal ve sağlık çalışanlarının işini kolaylaştır! Bu ciddi zamanlarda herkese sağlık ve bol sabır diliyorum" notunu düştü.

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