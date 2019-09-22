Oyuncu Çağlar Ertuğrul, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Beklenmeyen hava durumu ve yoğun yağış nedeniyle erken paydos ettiklerini söyleyen oyuncu, "Set bugün erken bitti. Bende buraya hem yemek yemeye hem de birkaç parça eksiğim vardı, onları almaya geldim. Sonrasında hemen eve gidip dinleneceğim" açıklamasında bulundu.