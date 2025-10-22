Habertürk
        Haberler Magazin Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' açıklaması - Magazin haberleri

        Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' açıklaması

        Çağlar Ertuğrul, adına açılan bir TikTok hesabından yapılan paylaşım sonrasında; "Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü maalesef oltaya gelenler olmuş" diyerek, hesabın kendisine ait olmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        22.10.2025 - 09:21 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:28
        Ünlü isimler, zaman zaman kendi adlarına açılan sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalıyor. Son olarak oyuncu Çağlar Ertuğrul, bir duyuru yapma gereksinimi duydu.

        Çağlar Ertuğrul adına bir TikTok hesabı açıldı. Bu hesap üzerinden de bornozlu bir fotoğraf paylaşıldı.

        Çağlar Ertuğrul, sosyal medyada yayılan bu paylaşım sonrasında resmi TikTok sayfasından açıklama yaptı.

        Ünlü oyuncu; "Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü maalesef oltaya gelenler olmuş. Benim tek TikTok hesabım var: caglarertugrul624. Neden 624 olduğunu da bilmiyorum ben aldığım da öyleydi. Bu arada sanırım başkası adına hesap açıp 'resmi hesap' yazmak suç diye biliyorum. Parodi ve fan hesabı yazabilirsiniz. Benim eski paylaşımlarım üzerinden etkileşim ve para kazanıyor olabilirsiniz, tamam ama resmi hesap yazmayın" diyerek, hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.

        #Çağlar Ertuğrul

