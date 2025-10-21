Çağla Şıkel ve oğulları Boğaz'da sörf yaptı

Çağla Şıkel, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla uzun zamandır kurduğu bir hayalini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çağla Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte Boğaziçi'nde sörf yaptığı anları, takipçileriyle paylaştı.

Çağla Şıkel paylaşımında ise "Biz ne yaşadık... Kuzey, Uzay ve ben. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu. İstanbul, sen bambaşka güzelsin…" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram