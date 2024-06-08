Çağla Şıkel: Kuzey âşık oldu

Oğlu Kuzey'in ilişkisi hakkında da konuşan manken; "O kadar ciddi ve o kadar güzel bir sevgi duyuyorlar ki birbirlerine. Oğlum çok şanslı karşısına böyle bir arkadaş çıktığı için. Karşı taraf da şanslı. Onların görüşebilmeleri için seferber olduk. Onlar İzmir'de çünkü. Mutluluktan gözlerim doldu. Çünkü bu kaynanalık duygusu" diyerek kahkaha attı.