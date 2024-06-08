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        Haberler Magazin Çağla Şıkel: Kuzey âşık oldu - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel: Kuzey âşık oldu

        Ünlü manken Çağla Şıkel, 15 yaşındaki oğlu Kuzey ve onun sevgilisi hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:16
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağla Şıkel, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Şıkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        • 2

          Oğlu Kuzey'in ilişkisi hakkında da konuşan manken; "O kadar ciddi ve o kadar güzel bir sevgi duyuyorlar ki birbirlerine. Oğlum çok şanslı karşısına böyle bir arkadaş çıktığı için. Karşı taraf da şanslı. Onların görüşebilmeleri için seferber olduk. Onlar İzmir'de çünkü. Mutluluktan gözlerim doldu. Çünkü bu kaynanalık duygusu" diyerek kahkaha attı.

        • 3

          Çağla Şıkel, daha sonra şunları söyledi: Kuzey söylemeden ben anladım sevgilisi olduğunu. Sorulardan kaçıyor ve tersliyordu. 'Tamam' dedim bizimki gitti. Kız da aynı şekilde.

        • 4

          Birbirlerini görünce yanakları kızarıyor. Aşk filmi izler gibi izliyorum. Emre'nin (Altuğ) haberi yoktu, ben ilan ettim ona da. Oğlumuzun mutluluğu söz konusu. Ailece elimizden geleni yapıyoruz.

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