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Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: İhtimali yok! - Magazin haberleri

Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: İhtimali yok!

Ünlü manken Çağla Şıkel'in, oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Sürpriz iddia sonrası Şıkel'den bir açıklama daha geldi

08.09.2021 - 01:17 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yakınlaştığı iddia edilmiş, ikilinin Alaçatı'daki bir mekanda da samimi bir şekilde eğlenirken görüldüğü ifade edilmişti.

  • "ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"

    Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı. Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

  • "ÇOCUKLAR BUGÜNÜ BEKLİYORDU"

    Ünlü model, pandemi nedeniyle bir buçuk yıl ara verilen eğitim öğretimin başlamasıyla mutluluk yaşadığını söyleyip, "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bugünü çok bekliyordu. Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm, emin olduğum ve güvendiğim için şu an okula gönderiyorum. Başka alternatif sunulmuyor zaten. Artık çocuklar da bireysel olarak sorumluluklarını alacak yaşa da geldiler. Bizim okulumuzda aşı olmamış öğretmen yok" dedi.

  • "AŞI OLMAZSAK İŞ BİTMEZ"

    Şıkel, hala aşı olmaktan kaçınanların olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "O zaman onların koronavirüsün bitmesini beklememeleri gerekiyor. Yani Covid bitmesini bekleyen birilerinin mutlaka aşı olmuş olması ve umutlanıyor olması lazım. Çünkü bizim tek yolumuz aşı başka bir şekilde bitmeyecek. Biz aşı olmadıkça, toplumun tamamı aşı olmadıkça, sürekli farklı mutasyonlar görmeye devam edeceğiz ve bu işten kurtulamayacağız" şeklinde konuştu.

  • ADI AYDIN GÜRHAN İLE ANILMIŞTI

    Çağla Şıkel'in adı geçtiğimiz yıl da Aydın Gürhan ile aşk dedikodularına karışmıştı. Emre Altuğ ile evliliğini 5 yıl önce noktalayan Şıkel'in, işletmeci Gürhan ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Ancak ikili, söylentileri yalanlamıştı.

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