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        Haberler Magazin Çağla Kubat'ın acı günü! Babası Murat Kubat hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Çağla Kubat'ın acı günü 

        Modellik ve oyunculuktan sonra kariyerine rüzgar sörfçüsü olarak devam eden Çağla Kubat'ın babası Murat Kubat hayatını kaybetti. Kubat, babasının vefat haberini "Senin gibi bir babam olduğu için kendimi hep çok şanslı hissettirdin. Seni şimdiden özlerken bir gün buluşacağımızı bilmekten güç alacağım. Huzur içinde uyu benim canım babam" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:30
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          Çağla Kubat, aldığı acı haberle sarsıldı. Modellik ve oyunculuktan sonra kariyerine rüzgar sörfçüsü olarak devam eden Kubat'ın babası Murat Kubat yaşamını yitirdi.

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          "İNSANIN SÜPER KAHRAMANINA VEDASI HİÇBİR ACIYA BENZEMİYORMUŞ"

          Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Çağla Kubat, "Yokluğun henüz başlamışken anladım ki insanın süper kahramanına vedası hiçbir acıya benzemiyormuş. Geriye hep güzel anılar kaldı. Hatırlanacak ve muhteşem bir baba hatırası hayatımın her döneminde bana kattıkları için teşekkür edilecek. Her zaman dürüst, adil, yardımsever, etrafına hep huzur veren ve çok sevilen, tüm canlıları seven ve kollayan, ailesine bağlı fedakâr. Senin gibi bir babam olduğu için kendimi hep çok şanslı hissettirdin. Seni şimdiden özlerken bir gün buluşacağımızı bilmekten güç alacağım. Huzur içinde uyu benim canım babam" ifadelerini kullandı.

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          Çağla Kubat, ayrıca "Babacığım, 13.01.2024 Cumartesi günü, İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" açıklamasında bulundu.

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