Çağdaş Atan: Manchester City'nin bize verdiği skalalar var!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte Atan'ın sözleri...

PUAN DURUMU YORUMU

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"6 hafta kazanamadığımız sürece bakarsak, şu andaki yerimiz olumlu. Aslında biz şu anda 28 puanda olmayı hedefliyorduk özellikle kötü geçirdiğimiz periyottan sonra. Kasımpaşa maçında iyi oynadığımız maçtan beraberlikle ayrıldık. O kötü sürece bakarsak eğer hedeflediğimizden 2 puan alttayız. Bizim hedefimiz sıralama olarak her zaman ilk 5, ilk 4. O yüzden hedeflediğimiz yerin biraz gerisindeyiz. Ama kötü geçirdiğimiz sürenin ardından iyi bir çıkış yakaladığımızı söyleyebilirim."

"BERABERE BİLE BİTİREMEDİK" "28 puan, o 6 maç kazanamadığımızdan sonra hedeflediğimiz puandı. Şu andaki tabloya bakınca, hak etmediğimiz puan var mı diye çok sorguladık. Belki Rizespor maçının ilk yarısını çok kötü oynadık ama sonradan dengeledik. Ama kazanmaya çok yakın olduğumuz, kazanamadığımız hatta berabere bile bitiremediğimiz çok maç olduğunu görüyoruz." REKLAM "AVRUPA BİZİ ETKİLEDİ" Avrupa maçlarının kendilerini etkileyip etkilemediği sorusu üzerine: "Kopenhag deplasmanına gittik 3 gün sonra Beşiktaş ile oynadık. Milli ara vardı. Mecburen 3 gün sonra oynadık. Heidenheim maçından 3 gün sonra Fenerbahçe ile oynadık. Petrocub maçından sonra da 3 gün sonra lig maçına çıktık. Aslında 3 gün sonra oynadığımız maçların hepsinde fiziksel verilerimiz rakiplerimize göre çok iyiydi. Sadece sonuç alamadığımız bölümlerde bu bizi mental yıkıma uğrattı. İyi oynadığımız dönemde sonuç alamadığımız periyotta biraz geriye düştük."

TRANSFER AÇIKLAMASI "Benim transfer tecrübem şöyle, Kayserispor'da bulunduğum 3 dönem transfer tecrübesi edinemedik transfer kapalı olduğu için. Kulübümle şu anda çok daha iyi iletişim halindeyiz. Eldeki mevcut oyunculardan maksimum verim almak konusunda çok daha ısrarcı bir teknik direktörüm. Ama rekabet, Avrupa, kupa hedefi işin içine girdiğinde geniş kadro gerektiğini tecrübe etmiş olduk. Şu anda bir sağ bek ve bir sol bek transferi yapmak zorundayız. Sezon başında da çok uğraştık. Trippier ile bizzat FaceTime görüşmesi yaptık. Gelmek istedi. Kulübün vizyonunu beğendiğini söyledi. Çok heveslendik. Alex Telles'i getirmek istedik. Reguilon ile görüştük. Çok üst düzey katkı sağlayabilecek isimlerle görüştük. Onur Bulut'u son güne kadar kovaladık. Ama Beşiktaş, bırakmak istemedi, alternatif oyuncu olarak kullanmak istedi. Biz bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda bu sıkıntıları yaşamayabilirdik. Rahat bir pozisyonda olabilirdik. Ömer Ali ve Duarte'nin sakatlık yaşaması bizi biraz bek pozisyonunda rotasyonumuzu daralttı." KAÇ TRANSFER OLACAK? "3-4 tane transfer düşünüyoruz. Mevki olarak tüm Türkiye eksiğimizi biliyor herhalde artık. Bir sağ bek ve sol bek almak zorundayız. Belki iki sağ bek duruma göre. Yusuf haricinde bir kanat daha almak istiyoruz. Başakşehir'in hedefi her zaman ilk 3, ilk 4. Transferde performansa dayalı oyuncu gelişi-gidişleri de bitmez Başakşehir'de. Farklı bölgelere de takviye olabilir. Devre arasını verimli ve iyi geçirmek istiyoruz. Ligdeki 6 maçlık, Avrupa ile 9-10 maçlık periyot bizi çok yıprattı. O dönemi bir daha yaşamak istemiyoruz. Şu anda Başakşehir'in çok güçlü bir takım olma yolunda çok kısa mesafesi kaldı. Belki iki transfer dönemi geçtikten sonra ligin en güçlü, en sert takımlarından birisi olmaya devam edecek Başakşehir Kulübü."

"MANCHESTER CITY BİZE GÖNDERDİ" Takımın yaş ortalaması ve yapılacak transferlerin yaş ortalaması hakkında gelen sorunun ardından: "Kadro planlamasında Manchester City ile iş birliğini de kullanıyoruz. Onların bize verdiği bazı skalalar var. Kendilerine göre adlandırdıkları skalalar var. 20-24 yaş arası şu kadar oyuncu elinizde olması gerekiyor. 24-29 yaş arası bir sayıda oyuncu olması gerekiyor. 30-35 yaş arasında şu kadar oyuncu diye oyuncu sayısını size veriyorlar. Biz de buna uymak istiyoruz, uymaya da çalışıyoruz. Şu anda geçen seneye göre 2-2.5 yaş daha gençleştiğimizi düşünüyoruz. Gençleşmeye, üretmeye, rekabet etmeye, dinamizme önem veren bir kulüp haline gelmeye devam edeceğiz. Görüştüğümüz oyuncular arasında da 30 yaş üzeri yok. Hepsi 20-27 yaş aralığında. Hem rekabet edecek, hem kalite katacak hem de bu oyuncuları paraya çevirebileceğimiz oyuncuları getirmeye özen gösteriyoruz açıkçası." "Biz şu anda kendimizi de çok sorguladığımız bir dönemdeyiz Türkiye'deki oyun tarzına bakarak. Bu kadar planın, bu kadar detayı hak edip, etmediğini konuşuyoruz ekip olarak. Şu andaki tercihimiz biraz daha miks yapmak. Hem geriden oyun kurmayı hem de direkt oyunu birleştirerek oynamak. Tamamen geriden oyun kurma saplantısı içerisinde değiliz. Direkt oyun planlarımızın da çok etkili olduğunu, çok etkili kullandığımız bağlantılarımız ve setlerimiz olduğunu oyuncularımız biliyor ve bunları da kullanıyoruz. İkisini bir uyguladığınız zaman Türkiye ligi için daha geçerli, Türkiye Ligi'nin hak ettiği bir oyunmuş gibi gözüküyor."