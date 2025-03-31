Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        47
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Göztepe
        GÖZ
        38
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        36
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        30
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Bellona Kayserispor
        KYS
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Benimle devam etmek istediklerini söylediler - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Benimle devam etmek istediklerini söylediler

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından yönetimle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Benimle devam etmek istediklerini söylediler" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 23:49 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Benimle devam etmek istediler"
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Atan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BİR İSYAN BAŞLATMAK İSTEDİK"

        Kendileri için çok önemli bir maç oynadıklarını aktaran Atan, "Bir isyan başlatmamız gerekiyordu. Futbolcularım buna uygun bir maç oynadı. Kaybettiğimiz Trabzonspor karşılaşmasının artılarını bu maça getirmek istedik. Son 1 haftadır oyuncularımın gözlerinin içinde bu ateşi hissettim. Kendilerine bir isyan başlatmak istediğimizi söyledim. Bu maçın sloganı bulunduğumuz duruma, özellikle deplasmanda oynadığımız kötü futbola isyan etmekti. Uzun bir aradan sonra deplasmanda iyi oynayarak ve galip gelerek haftayı kapattık. Şimdi bir diğer isyan ve final maçı olan Konyaspor müsabakasına hazırlanmaya başlayacağız." diye konuştu.

        "BENİMLE DEVAM ETMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

        Milli ara öncesinde ligin 28. haftasında 3-0 kaybettikleri Trabzonspor müsabakasından sonra istifa sinyali veren Çağdaş Atan, sonrasında yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

        "Başkanımız ve yönetimden duyduğumuz güvenden şüphemiz yoktu. Böyle ortamlarda güven oyunu almak istersiniz. Ben de sözü başkanımız ve yönetim kurulumuza bırakmak istedim. Onlar da çok net bir şekilde yola benimle devam etmek istediklerini ve bana güvendiklerini söylediler. Birbirimize olan güvenimizi pekiştirmiş olduk. Zaten benim bu güvenden şüphem yoktu. Ancak bazen insanlara söz hakkı da vermeniz gerekiyor. Sorumlu olduğumuz, hesap vermemiz gereken yer orası. Onlar da tercihlerini devam olarak kullandı. Kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci toplantımızı da oyuncularımızla yaptık. Oyuncularımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Onlara benden vazgeçip vazgeçmediklerini, aramızda güvenin zedelenip zedelenmediğini, antrenman ve oyun kalitesi ile sisteme bağlılık devam ediyor mu diye sordum. Oradan da yüzde 100 güven oyu ile çıktık ve yolumuza devam etme kararı aldık. Bu bazen benim bazen de yönetimin elinde olan bir karar ama şu anki durumumuzda yönetim, teknik ekip ve futbolcu var. Birbirimize güven tazelediğimiz 2 hafta geçirdik. Bu pozitiflik bugün sahaya yansıdı. Ancak bu bizim normalimiz olmalı. Çok fazla patinaj çektik, yara aldık. İyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu.

        "AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

        Çağdaş Atan, sezon sonu hedefleriyle ilgili, "Önümüzde 9 final maçımız var. Bugün onunculuktan altıncılığa yükseldik. Bu sezon 2 sıra daha yukarısını hedefliyoruz. Yapabilirsek doğrudan, yapamazsak da 5. olarak Türkiye Kupası galibini bekleyerek Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kolay değil. Zor bir fikstürümüz var. Bu süreçte üç büyük maç oynayacağız. Bunların üstesinden gelebilecek kalitemiz ve oyun gücümüz var. Yeter ki istikrarlı şekilde oyunumuzu sürdürelim." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa