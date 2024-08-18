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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: "2-1'den geri dönüp 4-2 kazanmak oyuncularıma çok yakıştı - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: "2-1'den geri dönüp 4-2 kazanmak oyuncularıma çok yakıştı

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Corendon Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları oyun ve gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularına teşekkür ettiğini söyleyerek, "2-1'lik skordan dönüp 4-2 galip gelmek oyuncularıma çok yakıştı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:44 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:44
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        "2-1'den geri dönmek bize yakıştı"
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        Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında RAMS Başakşehir, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "2-1'DEN GERİ DÖNEREK 4-2 GALİP GELMEK OYUNCULARIMA ÇOK YAKIŞTI"

        Maçın tekrarını izlemek için sabırsızlandığını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "İlk yarı oyuncularım bence mükemmele yakın oynadılar. 3 gün önce bir maç oynamıştık. İlk yarı gerçekten kusursuz presler yaptık. Devre arasına rahat girebilirdik ama taçtan bir gol yedik. Sol tarafta açıkçası paylaşımda biraz problem yaşadık. Oradan birde penaltı pozisyonu verdik. İkinci yarının başında Alanyaspor’un bir pozisyonu vardı. Orada şans bizimleydi ama yaptığımız hamlelerle sahada güçlenmeye çalıştık. Sezon başında olduğun için söylüyorum, 23-24 günde 6. maçımızı oynadık. Bunların içerisinde deplasmanlarda var. Uçuşlar ve yolculuklar var. Yüzde yüz hazır olmadığınız dönemde 26 günde 6 tane maç kolay değil. 4 gün sonra bir tane daha oynayacağız. Oyunun içinde 60. ve 80. dakikalar arasında sallandığımızı söyleyebilirim. Onun dışında 2-1’lik skordan dönüp 4-2 galip gelmek oyuncularıma çok yakıştı. Bugün artık tükenene kadar mücadele ettiler. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Alanyaspor ve Fatih hocama başarılar diliyorum. Harika bir takıma karşı oynadık. Çok güzel bir futbol akşamı oldu. Taktik savaşları şeklinde geçti. İkinci yarı onlar biraz daha baskı yapmayı tercih ettiler. O arada topu elimize alamadık. Yaptığımız hamlelerle, özelikle Pelkas, Keny ve Serdar girdikten sonra oyun bize dönmeye başladı. Şimdi tamamen perşembe gününe konsantre olup bizim için final niteliğinde olan St. Patrick maçının ilk etabını oynayacağız" ifadelerini kullandı.

        "FİGUEİREDO HARİKA BİR GOL ATTI"

        Mücadelenin 53. dakikasında skoru 2-2’ye getiren golü atan Joao Figueiredo’yla ilgili ise, "Benim olduğum yerden açı çok belli değildi ama gidiş o kadar kusursuz gidiyordu ki gol olduğunu anladım. Ben zaten koşmaya başladım. Çünkü tam ortaya gidiyor gibiydi topun şiddeti de müthişti. Ertuğrul’u bir an için önde gördüm. Figueiredo, topa iyi vuran bir oyuncumuz. O yüzden harika bir gol attı. Ona ve takıma yakıştı. Bizim geri dönüş ateşimizi yakmış oldu. Ondan sonrada maçı kazandıran goller geldi" şeklinde konuştu.

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