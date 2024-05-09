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        Haberler Magazin Çağatay Ulusoy balık avında: Yerim seni - Magazin haberleri

        Çağatay Ulusoy balık avında: Yerim seni

        Balık avına çıkan Çağatay Ulusoy, lüfer tuttu. Elinde balıkla objektif karşısına geçen oyuncu, fotoğrafına "Yerim seni" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 11:46 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:46
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          Meslektaşlarına göre daha sakin bir yaşam sürüp, denize açılmayı ve balık tutmayı seven ünlülerden biri de Çağatay Ulusoy.

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          Sezon açılında kendini denize atan 33 yaşındaki oyuncu Çağatay Ulusoy, yine balık avına çıktı.

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          Lüfer tutan Çağatay Ulusoy, elinde balık ile çektirdiği fotoğrafını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ulusoy, balığa bakarken çektirdiği bu karesine "Yerim seni" notunu düştü.

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