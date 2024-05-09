Çağatay Ulusoy balık avında: Yerim seni
Balık avına çıkan Çağatay Ulusoy, lüfer tuttu. Elinde balıkla objektif karşısına geçen oyuncu, fotoğrafına "Yerim seni" notunu düştü
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Meslektaşlarına göre daha sakin bir yaşam sürüp, denize açılmayı ve balık tutmayı seven ünlülerden biri de Çağatay Ulusoy.
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Sezon açılında kendini denize atan 33 yaşındaki oyuncu Çağatay Ulusoy, yine balık avına çıktı.
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Lüfer tutan Çağatay Ulusoy, elinde balık ile çektirdiği fotoğrafını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ulusoy, balığa bakarken çektirdiği bu karesine "Yerim seni" notunu düştü.
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